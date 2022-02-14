Seyhan Soylu evleniyor Osmanlı gelini olacak Tosun Paşa'nın torunu Can Tosunbey Kara kimdir mesleği ne
FLASH TV'de yayınlanan Al Sana Haber programının moderatörü Seyhan Soylu evleniyor; Osmanlı Hanedanı'ndan Tosun Paşa'nın torunu Can Tosunbey Kara ile evleneceğini duyurdu.
FLASH TV ekranlarında yer alan Al Sana Haber programının sunucusu Seyhan Soylu, Osmanlı Padişahı'nın haneden soyu olan Sultan Reşat'ın soyundan Tosun Paşa'nın 1. kuşak torunu Can Tosunbey'in evlilik teklifini kabul ettiğini 14 Şubat'a saatler kala duyurdu. Sosyal medyada şaşkınlık yaratan bu evlilik haberinin ardından 'Can Tosunbey kimdir ve nereli' sorusu yükselişe geçti.
Dikkat çeken iddiaları ve sivri yorumları ile her dediği olay yaratan ünlü sunucu
Seyhan Soylu, bu kez de evlilik haberiyle gündeme geldi.
Seyhan Soylu 'Osmanlı gelini' olacak: Sisi lakaplı Seyhan Soylu, Osmanlı Padişahlarından Sultan Reşat’ın soyundan Mehmet Ali Azade Tosun Paşa’nın torunu Can Kara Tosun ile bu yaz evleneceğini Instagram hesabından paylaştı. Soylu yakın dostlarına da evliliği ile ilgili bilgi notu gönderdi.
Instagram hesabından "Kıskananlar çatlasın" diyen Soylu bir video ile şunları yazdı:
Uzun zamandır hayatıma ciddi bir aşk sokmuyordum.
Gelinlik çağına geldim.
Neredeyse evde kalacaktım.
Ve bunca zaman doğru insanı bekledim.
Allah‘tan 1 bekledim 1.000 verdi ve bu sefer Osmanlı Hanedanına gelin gidiyorum.
Osmanlı Padişahlarımızdan Sultan Reşat’ın soyundan Mehmet Ali azade Tosun Paşa’nın torunu Can Kara Tosun...