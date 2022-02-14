Seyhan Soylu evleniyor Osmanlı gelini olacak Tosun Paşa'nın torunu Can Tosunbey Kara kimdir mesleği ne

Instagram hesabından "Kıskananlar çatlasın" diyen Soylu bir video ile şunları yazdı:

Uzun zamandır hayatıma ciddi bir aşk sokmuyordum.

Gelinlik çağına geldim.

Neredeyse evde kalacaktım.

Ve bunca zaman doğru insanı bekledim.

Allah‘tan 1 bekledim 1.000 verdi ve bu sefer Osmanlı Hanedanına gelin gidiyorum.

Osmanlı Padişahlarımızdan Sultan Reşat’ın soyundan Mehmet Ali azade Tosun Paşa’nın torunu Can Kara Tosun...