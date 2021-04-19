Seyhan Şaşko, Ersin Düzen'le tanışma anını ilk kez paylaştı
Geçtiğimiz ay sunucu Ersin Düzen'le evlenen Seyhan Şaşko takipçilerinin sorularını yanıtladı. Şaşko, Ersin Düzen'le nerede ve ne zaman tanıştıklarını ilk kez Instagram'dan açıkladı.
Seyhan Şaşko, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından takipçileri ile soru cevap etkinliği gerçekleştirdi. Kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle yanıt veren Şaşko, eşi Ersin Düzen'le tanışma hikayelerine de değindi.
'Ersin Abi'yle aşkınız nasıl başladı. İlk görüşte mi yoksa arkadaşlık aşka mı dönüştü?' sorusuna yanıt veren Şaşko, şu ifadeleri kullandı:
"Bu soru çok sorulmuş. 2019 UEFA Süper Kupa Gala Gecesi'ni birlikte sunmuştuk. Öncesinde elbette sektörden tanışıklığımız vardı ama o sunum sonrasında birbirimizi daha yakından tanımaya başlayalım, başladık derken şimdi evliyiz"
'Ersin Abi'yle beraber program sunsanız çok güzel olur (Buyur aşkım sen başla)' sorusunu ise Şaşko, 'Buyur aşkım sen başla kısmını hangimiz söyleyecek, orayı netleştirelim önce, sonra belki ileride düşünürüz' sözleriyle yanıtladı.