Seyhan Önem yardım istedi: Ölmek istemiyorum, belki de bunlar son mesajlarım

Twitter’da “Ölmekten korktuğum için bir aydır evden dışarı çıkamıyorum. Can güvenliğim yok. Ölmek istemiyorum, belki de bunlar son mesajlarım” paylaşımında bulunarak yardım isteyen Önem, Milliyet’e şunları anlattı: “Yıllarca çocuklarım için bu adamın şiddeti karşısında sessiz kaldım. 2018’de boşandım. Boşandıktan sonra bana sürekli psikolojik şiddet uyguladı. 1 Temmuz’da da beni arayıp, ‘Gelip seni evden alacağım, eve de zorla gireceğim. Seni aldıktan sonra döve döve merdivenlerden indireceğim ve eceline götüreceğim’ dedi.