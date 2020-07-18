Seyfi Dursunoğlu'nun (Huysuz Virjin) ölümü ünlü isimleri yasa boğdu bakın ne yazdılar
Huysuz Virjin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm haberi, sanat dünyasını büyük üzüntüye boğdu.
Huysuz Virjin' karakteriyle milyonların tanıdığı isim Seyfi Dursunoğlu, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. 15 gündür hastanede tedavi altında olan Dursunoğlu'nun vefat haberi ünlü isimleri de yasa boğdu.
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Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Huysuz Virjin lakaplı usta sanatçıya veda ettiler. İşte ünlülerin paylaşımlarından bazıları...
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Tarkan
"Seyfi Dursunoğlu...Nam-ı diğer Huysuz Virjin’i, yaşayan bir efsaneyi kaybettik bugün. Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Tüm sevenlerine, aile ve yakınlarına baş sağlığı dilerim. Kendisini hiç unutmayacağız, hep sevgi ve saygıyla anacağız..."
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Cem Yılmaz
"Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu ile beraber gitti..Mekanı cennet olsun"
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