Seyfi Dursunoğlu (Huysuz Virjin) ile Zeki Müren arasında neler oldu böyle anlatmıştı

"Dünya güzeli bir kadın oluyorum, incecik belim var, bacaklarım, vücudum muntazam. 'Önden pırıl pırıl bu çıkacak, arkasından ben, bütün godoşluğum çıkacak ortaya; almayım ben bunu kadroma' dedi herhalde. Kadrosuna almaya bir kere teşebbüs etti; haber yolladı.''