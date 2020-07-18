Seyfi Dursunoğlu (Huysuz Virjin) ile Zeki Müren arasında neler oldu böyle anlatmıştı
Huysuz Virjin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 87 yaşında hayatını kaybetti. Dursunoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından, geçmişte Zeki Müren ile aralarında yaşananlar, yeniden merak edilmeye başlandı.
Geçmişten bugüne herkesin yüzünü güldüren Seyfi Dursunoğlu, 15 günden bu yana verdiği yaşam savaşını kaybetti. 87 yaşında yaşama veda eden Dursunoğlu'nun, ünlü sanatçı Zeki Müren ile arasının açık olduğu biliniyordu. Huysuz Virjin lakaplı Dursunoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından, Zeki Müren ile aralarında yaşananlar da merak edilmeye başlandı.
2013 yılında Posta gazetesine konuşan Dursunoğlu, usta sanatçı Müren ile aralarının neden bozuk olduğunu ve geçmişte neler yaşandığını anlatmıştı. Dursunoğlu, söz konusu söyleşide şu ifadeleri kullanmıştı:
"Zeki Müren'le okul arkadaşı olduğumuz halde beni kadrosuna almak istemedi. Gazinolarda komedyen assolistten evvel çıkar. Ben komedyen olduğum için Zeki Müren'den hemen önce çıkacaktım."
"Dünya güzeli bir kadın oluyorum, incecik belim var, bacaklarım, vücudum muntazam. 'Önden pırıl pırıl bu çıkacak, arkasından ben, bütün godoşluğum çıkacak ortaya; almayım ben bunu kadroma' dedi herhalde. Kadrosuna almaya bir kere teşebbüs etti; haber yolladı.''