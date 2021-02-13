Şeyda Erdoğan Twitter'dan ifşa etti 'Çok çirkinsin çöp torbası' yorumları çıldırttı

Kendisine yapılan hakaretlere isyan eden genç kadın, 'Kendimi iyi hissettiğim bir fotoğrafı, her zaman yaptığım gibi Instagramımda kimseye zararı olmadan paylaşmıştım. Bazıları güzellik algılarına uymadığım için yüzlerce defa bu şekilde dış görünüşüme hakaret etmiş. Olay beni güzel bulup bulmamanız değil.' diyerek kendisine yapılan hakaretleri ifşa ederek cevap verdi.