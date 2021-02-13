Şeyda Erdoğan Twitter'dan ifşa etti 'Çok çirkinsin çöp torbası' yorumları çıldırttı
YouTube fenomenlerinden Şeyda Erdoğan, sosyal medyadan kendisine yapılan hakaretlere isyan etti.
Son zamanlarda artan YouTube fenomenlerinden biri de Şeyda Erdoğan oldu. Hem Instagram'da hem de YouTube'da çektiği videolarıyla fenomen haline geldi. Fakat birçok ünlü isim gibi sosyal medya zorbalığından o da nasibini aldı.
Kendisine yapılan hakaretlere isyan eden genç kadın, 'Kendimi iyi hissettiğim bir fotoğrafı, her zaman yaptığım gibi Instagramımda kimseye zararı olmadan paylaşmıştım. Bazıları güzellik algılarına uymadığım için yüzlerce defa bu şekilde dış görünüşüme hakaret etmiş. Olay beni güzel bulup bulmamanız değil.' diyerek kendisine yapılan hakaretleri ifşa ederek cevap verdi.
Erdoğan, Twitter hesabından şunları yazdı:
''Kendimi iyi hissettiğim bir fotoğrafı, her zaman yaptığım gibi Instagramımda kimseye zararı olmadan paylaşmıştım. Bazıları güzellik algılarına uymadığım için yüzlerce defa bu şekilde dış görünüşüme hakaret etmiş. Olay beni güzel bulup bulmamanız değil.''
''Beni beğenmiyor olabilirsiniz güzellik algınıza uymuyor olabilirim, en azından sizin gibi terbiyesiz değilim. Dış görünüşe hakaret etme olayı kaldı mı ya dağda mısınız? Kafamın büyük olmasının da sorumlusu ben değilim o estetikle yapılmıyor. İş güç edinip 200 kişi hakaret etmiş ya''