Şeyda Coşkun yumurta diyeti nasıl yapılır listesi 10 günden 8 kilo verin!
Şeyda Coşkun'un popüler diyeti yumurta diyeti listesinde neler var? Yumurta diyeti nasıl yapılır? İşte 10 günde 8 kilo verdiren yumurta diyeti listesi...
Yaz mevsimi yaklaşırken fazla kilolarından kurtulmak isteyenler en doğru diyeti araştırmaya koyuluyor. Şeyda Coşkun'un yumurta diyeti tam da sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenlere göre! Şeyda Coşkun diyeti yapmak isteyenler için 10 günlük örnek yumurta diyeti şöyle:
Birinci Gün: Sabah, üç yemek kaşığı kinoayı dilimlenmiş yedi adet çilek ile karıştırıp üzerine tarçın dökerek yiyin. Kinoa bulamıyorsanız yerine karabuğday veya yulaf da kullanabilirsiniz. Gün içindeki diğer öğünlerde de bu menüyü tekrar edin ve ara öğünlerde ödem attırıcı çaylar için. Şeyda Coşkun tarafından verilen tarçın, zencefil, karanfil, limon maydanoz, kiraz sapı ve yeşil elma karışımından oluşan ödem çayını deneyebileceğiniz gibi yeşil çay veya rezene de içebilirsiniz.
İkinci Gün: Sabah 1 adet katı yumurta yanında 1 adet greyfurt tüketin ve öğle, akşam öğünlerinde de bu listeyi tekrarlayın. Ara öğün olarak A grubu kan sahipleri yer fıstığı, B grubu kan sahipleri ve 0 grubu kan sahipleri ceviz; AB kan grubu sahipleri ise bu iki yemişten herhangi birini tüketmeli.
Üçüncü Gün: Sabah 4 adet mantarı yağsız şekilde tavada biberiye ile tatlandırarak ızgara edin. Mantar sevmiyorsanız yerine lor peyniri de tercih edebilirsiniz. Öğle ve akşam öğünlerinde 120 gr somon balığını yine tava ızgara olarak tüketin. Ara öğünlerde yeşil çay, şekersiz Türk kahvesi içebilirsiniz.