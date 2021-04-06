Şeyda Coşkun yumurta diyeti nasıl yapılır listesi 10 günden 8 kilo verin!

Birinci Gün: Sabah, üç yemek kaşığı kinoayı dilimlenmiş yedi adet çilek ile karıştırıp üzerine tarçın dökerek yiyin. Kinoa bulamıyorsanız yerine karabuğday veya yulaf da kullanabilirsiniz. Gün içindeki diğer öğünlerde de bu menüyü tekrar edin ve ara öğünlerde ödem attırıcı çaylar için. Şeyda Coşkun tarafından verilen tarçın, zencefil, karanfil, limon maydanoz, kiraz sapı ve yeşil elma karışımından oluşan ödem çayını deneyebileceğiniz gibi yeşil çay veya rezene de içebilirsiniz.