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Seyahat izin belgesi almak isteyenler kaymakamlıklara akın etti

Demirören Haber Ajansı
Seyahat izin belgesi almak isteyenler kaymakamlıklara akın etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan 'tam kapanma' kararının ardından 17 günlük kısıtlamayı şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, kaymakamlıkların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Seyahat izin belgesi almak isteyenler kaymakamlıklara akın etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 17 günlük 'tam kapanma' dönemini şehir dışında geçirmek isteyenler, seyahat izin belgesi almak için kaymakamlıklara akın etti.

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Seyahat izin belgesi almak isteyenler kaymakamlıklara akın etti

Kaymakamlık önlerinde uzun kuyruklar oluşurken; zaman zaman sosyal mesafeye uymayan vatandaşları polisler uyardı.

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Seyahat izin belgesi almak isteyenler kaymakamlıklara akın etti

Seyahat İzin Belgesi almak isteyenler öncelikle e-Devlet ya da Alo 199 Hattı’na yönlendiriliyor.

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Seyahat izin belgesi almak isteyenler kaymakamlıklara akın etti

Bu adreslerden izin alamayanların başvuru işlemleri ise kaymakamlıklardan yapılıyor.

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