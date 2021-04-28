Seyahat izin belgesi almak isteyenler kaymakamlıklara akın etti
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan 'tam kapanma' kararının ardından 17 günlük kısıtlamayı şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, kaymakamlıkların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 17 günlük 'tam kapanma' dönemini şehir dışında geçirmek isteyenler, seyahat izin belgesi almak için kaymakamlıklara akın etti.
18
Kaymakamlık önlerinde uzun kuyruklar oluşurken; zaman zaman sosyal mesafeye uymayan vatandaşları polisler uyardı.
28
Seyahat İzin Belgesi almak isteyenler öncelikle e-Devlet ya da Alo 199 Hattı’na yönlendiriliyor.
38
Bu adreslerden izin alamayanların başvuru işlemleri ise kaymakamlıklardan yapılıyor.
48