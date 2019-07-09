Sex and The City'nin yıldızı Sarah Jessica Parker cinsel taciz itirafında bulundu!

Kariyerinin başında cinsel tacize maruz kaldığını söyleyen 53 yaşındaki oyuncu, olayın hangi projede yaşandığını ve bu kişinin kim olduğuna dair daha fazla bilgi vermedi. Yıldız oyuncu, "Ünlü sinema yıldızını şikayet etmedim ve o dönem olayı görmezden geldim. Neden daha cesur olmadığımı da bu olayların beni neden yıkmadığını da bilmiyorum" dedi.