Sex and The City'nin yıldızı Sarah Jessica Parker cinsel taciz itirafında bulundu!
Sex and the City ile dünya çapında üne kavuşan Sarah Jessica Parker da yurt dışında 'MeToo' adı altında yapılan cinsel istismara uğradıklarına dair itirafta bulundukları akıma katıldı ve büyük bir sinema yıldızının uygunsuz davranışlarına maruz kaldığını açıkladı.
Amerikalı oyuncu Sarah Jessica Parker, yurt dışında 'MeToo' (Ben de) adı altında kişilerin cinsel istismara uğradıklarını itiraf ettikleri akıma katıldı ve kariyerinin erken dönemlerinde büyük bir film yıldızı tarafından uygunsuz davranışlara maruz kaldığını itiraf etti.
Kariyerinin başında cinsel tacize maruz kaldığını söyleyen 53 yaşındaki oyuncu, olayın hangi projede yaşandığını ve bu kişinin kim olduğuna dair daha fazla bilgi vermedi. Yıldız oyuncu, "Ünlü sinema yıldızını şikayet etmedim ve o dönem olayı görmezden geldim. Neden daha cesur olmadığımı da bu olayların beni neden yıkmadığını da bilmiyorum" dedi.
53 yaşındaki oyuncu bir başka itirafta daha bulundu. Başka biri tarafından daha taciz edildiğini fakat bu kez harekete geçtiğini anlatan Sarah Jessica Parker “Sadece uygunsuz davranmakla kalmayıp kontrattaki yükümlülüklerini de yerine getirmeyen birini ajansına şikayet ettim” dedi. Parker kendisini taciz edenlerin ismini vermek istemedi.
Parker ayrıca film sektöründeki değişimi desteklemeye kararlı olduğunu belirterek ücret eşitliği, güvenli çalışma ortamları ve sektördeki kadınlar için daha iyi bir eğitim çağrısında bulundu.