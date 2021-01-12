Sex and the City dizisi adı değişerek ekranlara geri dönüş yapıyor! Tarih belli
Sex and the City dizisi yeniden ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Yeniden çekilecek olan HBO'nun yapımcılığını üstlendiği Sex and the City'nin ise adı değiştirildi.
1998 yılında başlayıp 2004 yılında son bulan ve daha sonra filmi çekilerek beyazperde de yerini alan Sex and the City dizisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Bir döneme damgasını vuran ve 6 sezon ile ekranlarda yerini alan Sex and the City dizisinin adı 'And Just Like That...' olarak değiştirildi.
HBO Max tarafından yarımşar saatlik 10 bölümden oluşacak yeni dizinin çekimlerine bahar sonunda başlanacak.
BBC'de yer alan habere göre; dizide Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) ve Kristin Davis (Charlotte) rol alacak.