Şevval Sam'ın hastalığı ne? Az bilinen bir rahatsızlık ilk kez açıkladı
FOX TV'de yayınlanan dizide 'Ender Argun' karakteriyle hayranlarını şaşırtan Şevval Şam, immünoterapi tedavisi gördüğünü açıkladı.
Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, 2 sezondur Yasak Elma dizisinde başrolünde yer alıyor. Sam, Fox TV ekranında yayınlanmakta olan dizide entrikalarla ve kötülüklerle anılan Ender karakterini canlandırıyor. Peki Şevval Sam'ın bir hastalığı olduğunu ve bu yüzden tedavi gördüğünü biliyor muydunuz? Ünlü sanatçı ilk kez açıkladı.
Şevval Sam'ın nadir görülen hastalığı
Şevval Sam bir çok şeyi yiyemiyor. Zira alerjik reaksiyon veriyor. Şevval Sam hastalığına ilişkin şu bilgileri paylaştı:
-Ben ‘İmmünoterapi’ tedavisi alıyorum. Alerji testi yapıldı. Zaten bir sürü şeyi yemem yasaklandı. Süt ve süt ürünleri, et ve tavuk yemiyorum. Gluten alerjimden dolayı ekmek de yemiyorum.
-Her çeşidi olmamakla beraber çok nadir balık yerim. Sebze ve bakliyat ağırlıklı besleniyorum. Kaju peyniri yapıyorum. Bir yandan vitaminlerimi de alıyorum. Çok daha sağlıklı hissediyorum kendimi.