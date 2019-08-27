Şevval Sam'ın hastalığı ne? Az bilinen bir rahatsızlık ilk kez açıkladı

Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, 2 sezondur Yasak Elma dizisinde başrolünde yer alıyor. Sam, Fox TV ekranında yayınlanmakta olan dizide entrikalarla ve kötülüklerle anılan Ender karakterini canlandırıyor. Peki Şevval Sam'ın bir hastalığı olduğunu ve bu yüzden tedavi gördüğünü biliyor muydunuz? Ünlü sanatçı ilk kez açıkladı.