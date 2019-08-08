Şevval Sam'dan Sıla'ya destek! Bodrum konseri tartışmalara neden olmuştu
Ünlü şarkıcı Şevval Sam, Bodrum konserinde oturarak şarkı söyleyince eleştirilen Sıla'ya destek verdi. Sıla'nın Bodrum konserinde ise seyirciler tepki olarak konser alanını terk etmişlerdi.
Geçtiğimiz hafta Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alan Sıla Gençoğlu, konser boyunca oturduğu yerden şarkı söyleyince konseri dinlemeye gelen hayranlarını kızdırmıştı. Sıla'yı dinlemeye gelenler tepki olarak konser alanını bir bir terk etmişlerdi.
Sesiyle herkesi büyülen Şevval Sam ise Sıla'yı eleştirenleri haksız bularak Sıla'ya destek verdi. 20 Ağustos’ta Harbiye Açıkhava’da konser verecek olan Şevval Sam, önceki gün Cihangir’deki bir stüdyoda provadaydı. Prova öncesi habercilerin sorularını yanıtlayan Sam, Sıla'ya destek çıktı.
Şevval Sam, Sıla’nın Bodrum konseri sonrası başlayan “Sahnede oturarak şarkı söylenir mi?” polemiğine anlam veremediğini şu sözleriyle açıkladı:
''Tartışma anlamlı gelmedi. Sahne sanatçının alanı, ne isterse yapar. Sevenleri onu her haliyle kabul eder. İzleyicinin sanatçıyı koşul koyarak izlemeye gitmesi şaşırtıcı.