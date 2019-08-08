Şevval Sam'dan Sıla'ya destek! Bodrum konseri tartışmalara neden olmuştu

Geçtiğimiz hafta Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alan Sıla Gençoğlu, konser boyunca oturduğu yerden şarkı söyleyince konseri dinlemeye gelen hayranlarını kızdırmıştı. Sıla'yı dinlemeye gelenler tepki olarak konser alanını bir bir terk etmişlerdi.