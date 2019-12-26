Şevval Sam'dan Kanal İstanbul Projesi paylaşımı "Ölüm fermanıdır..."
FOX TV'de yayınlanan Yasak Elmaz oyuncularında Şevval Sam, Kanal İstanbul Projesine sosyal medyadan yaptığı paylaşımla karşı çıktı.
Türkiye'nin şu sıralar bir numaralı gündem maddesi olan Kanal İstanbul Projesi ile ilgili Çağlar Ertuğrul'dan sonra Şevval Sam'dan da bir paylaşım geldi.
Ünlü oyuncu Şevval Sam, Kanal İstanbul Projesine yaptığı paylaşımla karşı çıktı. Sam, "Bu İstanbul için bir ölüm fermanıdır! Hayır" paylaşımında bulundu. Sam'ın paylaşımı takipçilerini ikiye böldü.
"Bu İstanbul için ölüm fermanındır"
Türkiye'nin kilitlendiği projeyle ilgili tartışmalar sürerken Şevval Sam, Kanal İstanbul ile ilgili tepkisini Twitter'dan dile getirdi. Sam bir İstanbullu olarak projeye karşı olduğunu belirten Sam, "Bu İstanbul için bir ölüm fermanıdır! Hayır! Hayır! Hayır!" yazdı.
Kampanya başlattı
Başarılı oyuncu, Kanal İstanbul Projesi'nin iptali için internette başlatılan imza kampanyasını da takipçileri ile paylaştı.