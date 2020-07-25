Şevval Sam'a Pınar Gültekin'in katili soruldu cevabı olay oldu!
Şevval Şam, Pınar Gültekin'in vahşice katledilmesi sonrası yeniden gündeme gelen idam tartışmaları hakkında yaptığı açıklama ile gündeme oturdu.
Pınar Gültekin cinayeti sonrası açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu Şevval Sam, gelen idam sorusu üzerine, "İnsanın adaleti bunu yapmaya müsait değil" dedi. Şevval Şam'ın idam ile ilgili yaptığı açıklama sosyal medyada olay oldu. İşte Şevval Şam'ın yaptığı açıklamanın tamamı.
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Pınar Gültekin'in vahşice katledilmesi sonrası yeniden gündeme gelen idam tartışmalarına bir yenisi daha eklendi.
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Ünlü oyuncu Şevval Sam, Cihangir'de annesi Leman Sam ile dolaşırken gazetecilere yakalandı.
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Şam, gündemde olan Pınar Gültekin ve diğer birçok kadın cinayetiyle ilgili konuştu.
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