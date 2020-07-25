Şevval Sam'a Pınar Gültekin'in katili soruldu cevabı olay oldu!

Pınar Gültekin cinayeti sonrası açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu Şevval Sam, gelen idam sorusu üzerine, "İnsanın adaleti bunu yapmaya müsait değil" dedi. Şevval Şam'ın idam ile ilgili yaptığı açıklama sosyal medyada olay oldu. İşte Şevval Şam'ın yaptığı açıklamanın tamamı.