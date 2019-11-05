Şevval Sam yatakta cesur pozuyla sosyal medyayı salladı
Fox TV dizisi Yasak Elma'da Ender'i oynayan Şevval Sam, paylaştığı yatak pozuyla takipçilerini kendisini şaşırttı.
Geçtiğimiz günlerde 29 Ekim kutlamaları için İstanbul'da konser veren ve Ekrem İmamoğlu ile Dilek İmamoğlu'na övgüler yağdıran Şevval Sam, bu sefer paylaştığı bir pozla gündeme geldi. Sam, yatakta uzandığı pozunu paylaşarak kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Instagram hesabından 'Ve hafta başlar' notuyla paylaştığı pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Sam, 45 yaşında olmasına rağmen güzelliği sayesinde binlerce olumlu yorum aldı.
Cumhuriyet konseri ücreti tepki çekmişti: Öte yandan Şevval Sam, Cumhuriyet Bayramı'nda verdiği konserden 62 bin 500 TL, almasıyla günlerce konuşulmuş ve kimi kesimden tepki çekmişti.
Ekrem Başkan: Şevval Sam konserde, "Bir kadın olarak sahneye çıkıp şarkı söyleyebiliyorsam bunu Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyum. Ekrem Başkan, zor bir yolculuğa çıktı. Hepimiz elimizi taşın altına sokup, ona yardımcı olmalıyız" diyerek İzmir Marşı'nı okumuştu.