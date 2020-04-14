Şevval Sam ve Cem Davran eski günleri yad ettiler! Övgüler yağdırdılar
Korona günlerinde birçok televizyonun eski dizileri paylaşmasının ardından Cem Davran'da nostaljik bir paylaşım yaptı ve Şevval Sam'a övgüler yağdırdı. Sam, övgülere tepkisiz kalmadı ve Davran'a karşılık verdi.
Oyuncu Cem Davran, Twitter'dan 16 sene önce ekranlarda olan Çocuğun Var Derdin Var ile ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımında Şevval Sam’a da seslenen Davran, “66 Bölüm kıymetli bir işti. Aile, komşuluk, birlikte mutlu/hüzünlü günler. Canım Şevval Sam süper partnerdir, huzur verir insana. Güzel, sağlıklı günler efendim” ifadelerini kullandı.
Davran’ın bu paylaşımın Şevval Sam’dan cevap gecikmedi. O günleri mutlulukla anan Sam: “Ayy ne güzel günlermiş. Canım Cem. Senden ne kadar çok şey öğrendim. Her şey için çok teşekkür ederim. Hayatımdaki köşe taşlarından birisindir. Kıymetli dost! Ah! Yine olsa yine yapsak böyle eğlenceli bi proje.” sözlerini sarf etti.
Şevval Sam, şimdilerde başrollerinde Talat Bulut, Eda Ece ve Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma'da Ender karakterine hayat veriyor.
Başarılı oyuncunun Instagram hesabında 1,4 milyon takipçisi bulunuyor.