Şevval Sam ve Cem Davran eski günleri yad ettiler! Övgüler yağdırdılar

Davran’ın bu paylaşımın Şevval Sam’dan cevap gecikmedi. O günleri mutlulukla anan Sam: “Ayy ne güzel günlermiş. Canım Cem. Senden ne kadar çok şey öğrendim. Her şey için çok teşekkür ederim. Hayatımdaki köşe taşlarından birisindir. Kıymetli dost! Ah! Yine olsa yine yapsak böyle eğlenceli bi proje.” sözlerini sarf etti.