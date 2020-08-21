Şevval Sam Ozan Güven'e destek verip özür dileyen Halit Ergenç'i böyle savundu
FOX TV'de yayımlanan Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Şevval Sam, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Ozan Güven'e önce destek veren ardından yanlış anlaşıldığını söyleyerek özür dileyen Halit Ergenç'i savundu.
Kadına karşı şiddete tepkisini en ön safhalardan her defasında dile getiren başarılı oyuncu Şevval Sam, geçtiğimiz günlerde Ozan Güven'in yer alacağı bir projede oynamayı tercih etmeyeceğini söyleyerek, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddia edilen Güven'e karşı tepkisini ortaya koymuştu.
Önceki gün Cihangir'de kameraların objektifine takılan Şevval Sam, Ozan Güven'e dair yaptığı açıklamaların ardından Ozan Güven'e önce destek veren ardından yanlış anlaşıldığını söyleyen Halit Ergenç'e dair açıklamalarıyla da dikkatleri üzerine çekti.
Şevval Sam, sözlerinin arkasında olduğunu ve her türlü şiddete karşı olduğunu tekrar ederek, şunları söyledi:
''Şiddet, şiddettir ve karşısında durmak gerekir. Burada altını çizmek istediğim ince bir ayrıntı var. Bütün erkekler korkunç birer canavar sanılıyor.''
''Gerçekten karıncayı incitmeyecek erkekler de var. Onların bu mücadelede yer alması gerekiyor. Bireysel eylemlerini yapmalılar. Şiddet uygulayan erkeklerin yalnızlaşması lazım.''