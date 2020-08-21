Şevval Sam Ozan Güven'e destek verip özür dileyen Halit Ergenç'i böyle savundu

Şevval Sam, sözlerinin arkasında olduğunu ve her türlü şiddete karşı olduğunu tekrar ederek, şunları söyledi:

''Şiddet, şiddettir ve karşısında durmak gerekir. Burada altını çizmek istediğim ince bir ayrıntı var. Bütün erkekler korkunç birer canavar sanılıyor.''