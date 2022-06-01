Şevval Sam konserinde annesini sahneye davet etti, övgü yağdırdı!
Yasak Elma dizisinin sevilen oyuncusu, şarkıcı Şevval Sam önceki akşam Zorlu PSM'de sahneye çıktı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan 48 yaşındaki güzel oyuncu "Festival gibi bir gece yaşayacağız" dedi. Konserin ilerleyen saatlerinde Şevval Sam, dinleyiciler arasında olan annesi Leman Sam'ı sahneye davet etti.
Yasak Elma dizisinin sevilen oyuncusu ve şarkıcı Şevval Sam, geçtiğimiz haftalarda oğlu Tarık Emir Tekin ve sevgilisi Sofia ile objektiflere takılmıştı. Vatani görevini yapacağı Maltepe'deki birliğine teslim olmadan önceki gece Tekin, sevgilisi ve annesi ile birlikte yemek yemişti.
"Biraz duygusallaştım"
Oğlunu yolcu ettikten sonra basın mensuplarını kırmayarak sorularına yanıt veren Sam, "Şimdi yolcu ettim oğlumu. Pazartesi teslim olacak. O da, ben de çok heyecanlıyız. Biraz da duygusallaştım haliyle" diyerek muhabirlere teşekkür etmişti.
Uzun süredir dizi setini ve sahneleri birlikte idare eden Şevval Sam, sonraki günlerde ise 30 Mayıs'ta Zorlu PSM'de vereceği konserin provaları için Cihangir'de stüdyoya girmişti.
Provalar arasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sam, "Heyecan dorukta. Şimdiye kadar yüzlerce konser verdim ama bu sefer çok heyecanlıyım. Bu yüzden özel bir hazırlık yapıyoruz. Neşeli bir konser hazırlıyoruz. İzleyenlerin çok eğleneceğini düşünüyorum, çünkü biz sahnede çok eğleniyoruz" demişti.