Şevval Sam konserinde annesini sahneye davet etti, övgü yağdırdı!

Provalar arasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sam, "Heyecan dorukta. Şimdiye kadar yüzlerce konser verdim ama bu sefer çok heyecanlıyım. Bu yüzden özel bir hazırlık yapıyoruz. Neşeli bir konser hazırlıyoruz. İzleyenlerin çok eğleneceğini düşünüyorum, çünkü biz sahnede çok eğleniyoruz" demişti.