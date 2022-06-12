Şevval Sam güzellik sırrını açıkladı: "22 yıldır et ve tavuk yemiyorum"
Hakkında bilinmeyenleri anlatan oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, gençlik yıllarını, oğlu Taro Emir'i ve beslenme alışkanlığını konuştu. Sam, "Spor falan yapamıyorum ama iyi besleniyorum. Paketli gıdalardan uzak durup, sebze ağırlıklı besleniyorum" dedi. Özellikle et ve tavuk itirafı çok şaşırttı. Ünlü isim 22 yıldır ağzına et koymadığını söyledi.
Ekranların fenomen dizisi Yasak Elma'nın Ender'i güzel oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, yaptığı bir röportajda kendisine dair bilinmeyenleri anlattı. Şevval Sam'ın küçükken hangi mesleği yapmak istediği ve beslenme rutini sorularına cevapları ilgi çekiciydi.
Karavanı 'Prenses'in kendisinden daha ünlü olduğunu söyledi.
Otomobillere küçük yaştan beri merakının olduğunu söyleyen Sam, kullandığı her arabaya farklı isimler taktığını belirtti.
Gençlik dönemlerinde erkek çocuklarından daha fazla otomobil merakının olduğunu ifade eden ünlü isim, "Sanayide çalışmayı isterdim. Otomobillere karşı özel bir zevkim vardı. Hala da tamirlerini ben yaparım, lastiklerini değiştiririm." dedi.
Şevval Sam, ayrıca yaş alma tabirine inanmadığını ve yaşlanmanın yaş almaktan daha değerli olduğunu söyledi.