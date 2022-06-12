Şevval Sam güzellik sırrını açıkladı: "22 yıldır et ve tavuk yemiyorum"

Ekranların fenomen dizisi Yasak Elma'nın Ender'i güzel oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, yaptığı bir röportajda kendisine dair bilinmeyenleri anlattı. Şevval Sam'ın küçükken hangi mesleği yapmak istediği ve beslenme rutini sorularına cevapları ilgi çekiciydi.