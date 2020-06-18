Şevval Sam FOX TV Yasak Elma'daki rol arkadaşı Eda Ece için bakın neler söyledi
FOX TV'de yayımlanan Yasak Elma dizisinde Eda Ece ile beraber rol alan Şevval Sam, samimi itiraflarda bulundu.
Yasak Elma dizisinin sevilen karakterlerinden Ender'e hayat veren Şevval Sam, diziye dair yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı canlı yayında takipçilerinden gelen sorulara cevap verdi.
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Şevval Sam'a Eda Ece ile yan yana geldiklerinde Yasak Elma'daki karakterlerin yaptıkları mimik ve jestleri yapıp yapmadıklarını soruldu.
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Şevval Sam, şu yanıtı verdi:
''Yapmıyoruz aslında. Oradaki insanlar Ender ve Yıldız. Ama biz Eda ile Şevval'iz. Fakat bazı şeylere çok gülüyoruz. Sette yaşadığımız bazı şeylere bayağı gülüyoruz.''
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''Eda ile zaten çok gülüyorum zaten ben. Eda; çok komik, çok zeki, çok tatlı bir dost, çok iyi bir arkadaş. Onu tanıdığım için çok mutluyum.''
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