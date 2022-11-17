Şevval Sam beyaz elbisesiyle çölde poz verdi takipçilerini kendisine hayran bıraktı!
Yasak Elma dizisinde Ender karakterine hayat veren oyuncu Şevval Sam, sosyal medya hesabından art arda çölde verdiği pozları paylaştı. 49 yaşındaki Sam, güzelliği ve düzgün fiziğiyle takipçilerinin beğenisini kazanmayı başardı.
Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerindeki başarılarıyla kendisini sevdiren Şevval Sam, 6 sezondur FOX TV'de devam eden Yasak Elma dizisinde "Ender" rolüyle seyirci karşısına çıkıyor.
Oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken Sam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da konuşulmaya devam ediyor.
Geniş bir hayran kitlesi bulunan 49 yaşındaki başarılı oyuncu, 2,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından çölde verdiği pozları paylaştı.
Beyaz ip askılı elbisesiyle pozlar veren Sam, duru güzelliği ve düzgün fiziğiyle takipçilerinden alkış topladı.