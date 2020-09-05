Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral korona çıktı ünlülerle parti yapmışlardı

Şevval Şahin için Yiğit Marcus Aral, kesenin ağzını açtı. Sevgilisi Şahin'in çok beğendiği Rumelihisarı'ndaki bir yalıyı aylık 120 bin lira bedelle kiralayan Yiğit Marcus Aral önceki akşam lüks yalısında aralarında Şeyma Subaşı ve Murat Dalkılıç gibi pek çok ünlü ismin katıldığı bir parti verdi.