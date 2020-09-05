Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral korona çıktı ünlülerle parti yapmışlardı
2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'in aşk yaşadığı Yiğit Marcus Aral koronavirüse yakalandı. Şahin, sevgilisiyle beraber birçok ünlü ismin katıldığı bir partiye katılmıştı.
Şevval Şahin için Yiğit Marcus Aral, kesenin ağzını açtı. Sevgilisi Şahin'in çok beğendiği Rumelihisarı'ndaki bir yalıyı aylık 120 bin lira bedelle kiralayan Yiğit Marcus Aral önceki akşam lüks yalısında aralarında Şeyma Subaşı ve Murat Dalkılıç gibi pek çok ünlü ismin katıldığı bir parti verdi.
Türkiye güzeli Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral, maske takmadı. Partinin ardından Şevval Şahin'in sevgilisi Corona'ya yakalandı. Onlarla birlikte eğlenen ünlü arkadaşlarını da panik sardı.
Şevval Şahin 2. Sayfa programına konuştu ve şunları dile getirdi:
''Çevremdeki insanların çoğunun test sonucu pozitif çıktı. Benim ise negatif. Birkaç gün sonra tekrar test yaptıracağım. Evdeyim, kendimi hiç hasta gibi hissetmiyorum.''
Şevval Şahin: Mankenlik yapan Şevval Şahin, 1999 yılında dünyaya geldi. Türkiye'nin en güzel 20 kızının kaldığı finalde Miss Turkey’de yarışan Şevval Şahin, 2018 sezonunun birincisi oldu.