Şevval Şahin'in sevgilisi Marcus Yiğit Aral'ın dayak yediği anlar kamerada!
Miss Turkey 2018 birincisi ve ünlü manken Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ın öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada...
Ünlü model Şevval Şahin’in sevgilisi olan ve Kerem Kamışlı’yı denize atmasıyla gündem olan iş insanı Yiğit Marcus Aral'ın, Taksim’de yere yatırılarak tekme ve yumruklarla öldüresiye dövüldüğü anlar kameralara yansıdı. İtalya tatilinden dönen Yiğit Marcus Aral ile sevgilisi Sevval Şahin, evlerine girerken saldırıya uğradı.
İlişkileri bir dargın bir barışık devam eden, kısa süre önce birbirlerine bir şans daha veren Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral, flaş bir gelişmeyle magazin gündemine bomba gibi düştü.
"Evime gidiyordum yanıma yaklaşan şahıslar 'Kerem'in selamı var' diyerek saldırdı"
Geçtiğimiz aylarda iş insanı Kerem Kamışlı'yı denize atan Aral'ın, "Evime gidiyordum yanıma yaklaşan şahıslar 'Kerem'in selamı var' diyerek saldırdı. Kerem’in azmettirdiğini düşünüyorum" dediği öğrenildi
Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 23.15 sıralarında Beyoğlu Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Miss Turkey 2018 yarışması birincisi olan Şevval Şahin’in sevgilisi olan ve Kerem Kamışlı’yı denize atmasıyla tanınan 41 yaşındaki yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral, evine gitmek üzere yol koyuldu.