Şevval Şahin'in eski sevgilisi Marcus, yeni sevgilisi Kerem Sabancı Kamışlı'yı denize attı!
2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin'in eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral, Şahin'in yemek yediği yeni sevgilisi Kerem Sabancı Kamışlı'yı, yemek yedikleri restoranda bastı. Marcus Aral, Kerem Kamışlı'yı oturduğu sandalyeyle beraber kucaklayıp denize fırlattı. Kamışlı ise Aral'a tehditler savurdu. İşte o şok görüntüler...
2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, yaklaşık iki yıldır doludizgin bir aşk yaşadığı iş insanı Yiğit Marcus Aral ile ayrılmasının ardından görüşmeye ve aşk yaşamaya başladığı Sabancı ailesi üyesi, iş insanı Kerem Kamışlı ile gittiği mekanda akıllara durgunluk veren bir olay yaşadı. Şevval Şahin, yeni sevgilisi Kerem Kamışlı ile yemek yerken zosyal medya üzerinden bulundukları yeri bildirdi ve yapılan etiketleme sonrası Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin ve yeni sevgilisi Kamışlı’nın yemek yediği restoranı bastı. Aral, mekanda olay çıkarttı ve tüm müşterilerin gözü önünde iş insanı Kamışlı’yı sandalyesi ile birlikte denize attı. Olayın görüntüleri sosyal medyada defalarca paylaşıldı. Kamışlı'nın Aral'a, 'Bu ülkenin yüzde 10 vergisini ben ödüyorum seni bu ülkeye sokmam' dediği iddia edildi.
Geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını duyuran 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral'ın son yaşadığı olay sosyal medyada 'rezillik' olarak adlandırıldı. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın perde arkası ise şöyle...
Sosyal medya üzerinden yapılan etiketleme sonrası Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin ve yeni sevgilisi Kamışlı'nın yemek yediği restorana gitti ve Kamışlı'yı oturduğu sandalye ile birlikte deniz fırlattı. Kamışlı sırılsıklam oldu!
Restorandaki tüm müşteriler neye uğradığını şaşırırdı.