Şevval Şahin'in eski halinden eser kalmadı gören şok oldu: Ağrı yapıyor
CNN Türk'teki Sorgu Sual programında sorulara cevap veremeyince ülke gündemine oturan Şevval Şahin'in eski halinden eser kalmadı.
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Yaptığı açıklamalar ve katıldığı partilerde adından söz ettiren Şahin, 2.5 aydır tatiline devam ediyor.
113
Model, Türkiye'den ayrıldıktan sonra İngiltere ve Amerika'da yaptığı tatilinin ardından son günlerde Endonezya'yı karış karış geziyor.
213
Geçtiğimiz hafta Bali Adası'nda olan Şahin, bu hafta Sumba Adası'na geçti.
313
Şahin bikini ve mayosuyla verdiği pozlarla Instagram'da binlerce beğeni alıyor.
413