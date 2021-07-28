Şevval Şahin'e 'kasetli şantajı' iddiası! Marcus Aral'a bu yüzden mi döndü...
Manken Şevval Şahin ve Kerem Kamışlı'yı sandalyesiyle denize fırlatmasınına rdından barıştığı eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral hakkında sosyal medyayı sallayan bir iddia gündeme geldi. Şevval Şahin'in, 'sandalye' olayından hemen sonra eski sevgilisine dönmesinin sebebinin 'kasetli şantaj' olduğu öne sürüldü.
Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasının birincisi Şevval Şahin, eski erkek arkadaşı Yiğit Marcus Aral'ın Bebek'teki bir mekanda Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı deniz atması olayıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Olay sonrası Şevval Şahin, Yiğit'e dava açıp "100 metreden fazla yaklaşmama cezası" aldırmıştı. Geçtiğimiz günlerde olaylı çiftin aşk hayatıyla ilgili flaş bir gelişme yaşanmıştı. Şahin ve Marcus Aral yeniden bir araya gelerek ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı almışlardı. Bu ani barışmanın nedeninin 'kasetli bir şantaj' olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
"Elimdeki görüntülerini yayınlarsam hayatın biter"
Takvim'de yer alan habere göre; Şahin'in 1 hafta sonra tekrar eski aşkına dönmesinin sebebi şantaj. İddiaya göre Aral, Şahin'i "Elimdeki görüntülerini yayınlarsam hayatın biter" diyerek tehdit etti.
Birbiri hakkında ağır sözler söyleyen Şahin ile Aral, Ege'de tatilin tadını çıkarırken, sevgililer hakkında şok bir iddia ortaya atıldı.
"100 metreden fazla yaklaşmama cezası" aldırtmıştı derken... Barıştılar!
Yiğit'e dava açıp "100 metreden fazla yaklaşmama cezası" aldırtan Şahin'in 1 hafta sonra tekrar eski aşkına dönmesinin sebebi şantaj.