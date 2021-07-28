Şevval Şahin'e 'kasetli şantajı' iddiası! Marcus Aral'a bu yüzden mi döndü...

Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasının birincisi Şevval Şahin, eski erkek arkadaşı Yiğit Marcus Aral'ın Bebek'teki bir mekanda Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı deniz atması olayıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Olay sonrası Şevval Şahin, Yiğit'e dava açıp "100 metreden fazla yaklaşmama cezası" aldırmıştı. Geçtiğimiz günlerde olaylı çiftin aşk hayatıyla ilgili flaş bir gelişme yaşanmıştı. Şahin ve Marcus Aral yeniden bir araya gelerek ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı almışlardı. Bu ani barışmanın nedeninin 'kasetli bir şantaj' olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.