Şevval Şahin'den zayıflama sırrı! Meğer bunlara borçluymuş...
Lüks yaşantısı ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, fit kalma sırrını açıkladı. Yediklerini duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.
Bir etkinlikte objektiflere yansıyan Şahin, sağlıklı yaşam rutiniyle ilgili soruları yanıtladı. "Kendime gerçekten iyi bakıyorum" diyen güzel model, beslenme düzenine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
HAMBURGER VE LAHMACUN YİYOR
Katı diyet uygulamadığını ifade eden Şahin, nasıl beslendiğini şu sözleriyle açıkladı:
"Çok iyi beslendiğimi söyleyemem, canım ne isterse yerim. Hamburger, lahmacun, kebap da yerim ama porsiyonlarım küçük olur. Azar azar yemeye dikkat ediyorum."
Porsiyonlarında dikkat ederek fit kaldığını ifade eden Şahin ayrıca sporunu da asla eksik etmediğini ifade etti. Ayrıca formunu korumasında genetiğinin de önemli bir rol oynadığının altını çizen Şahin, "Sporuma özen gösteriyorum ama çoğu şey genetik."