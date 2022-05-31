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Şevval Şahin'den genetik pozlar! Genlerden geliyor dediği formuna bakın!

Şevval Şahin'den genetik pozlar! Genlerden geliyor dediği formuna bakın!

Sosyal medyadan paylaştığı pozlarla gündem olan Mıss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin Ibıza tatili dönüşü muhabirlerin sorusuna bakın nasıl cevap verdi! Göz alıcı fiziğiyle yine herkesi kendisine hayran bırakan Şahin "Genetik formdayım" dedi!

Şevval Şahin'den genetik pozlar! Genlerden geliyor dediği formuna bakın!

Mıss Turkey 2018'de güzellik tacını takan Şevval Şahin cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor! Son olarak Ibıza tatilinde verdiği pozlarla çok konuşulan Şahin fiziği için "Genetik formdayım " dedi. 

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Şevval Şahin'den genetik pozlar! Genlerden geliyor dediği formuna bakın!

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Şevval Şahin, muhabirlerin kilo mu verdiniz? sorusuna işte böyle cevap verdi..

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Şevval Şahin'den genetik pozlar! Genlerden geliyor dediği formuna bakın!

 Şahin, fit vücudunu genetiğine borçlu olduğunu söyledi. Hayran bırakan fiziği için ise "Hayatımda hiç diyet yapmadım" dedi.

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Şevval Şahin'den genetik pozlar! Genlerden geliyor dediği formuna bakın!

"Kilo vermekle ilgili bir çabam yok"

Güzelliğinden ödün vermeyen Şahin "51 kiloyum, kilo almak ya da vermekle ilgili bir çabam yok" dedi. 

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