Şevval Şahin'den Demet Akalın'a olay sözler! 'Seni izleyen çok genç kız var yazık!'
2. Sayfa'nın haberi üzerinden Demet Akalın'la Şevval Şahin birbirine girdi. Şevval Şahin, 2021 Kainat Güzeli Andrea Meza ile karşılaştırılınca kıyamet koptu.
Geçtiğimiz gün 2021 Kainat Güzeli'nin kim olduğu belli oldu. Yazılım mühendisi Andrea Meza, 2021'in kainat güzeli seçildi. Sosyal medyada da çok konuşulan konulardan biri bu oldu. Bir ara 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin ile Andrea Meza'nın güzelliği kıyaslandı.
2. Sayfa da bu konuyu sosyal medya hesabında paylaştı ve takipçilerinin konu hakkındaki fikirlerini sordu. Bu noktadan sonra ise ortalık kızışmaya başladı. Demet Akalın, konu hakkındaki fikrini yazdı. Akalın'ın yorumu Şahin'i kızdırdı.
Instagram'da Şahin ve Meza'nın güzellik anlamında kıyaslandığı bir paylaşıma cevap veren Demet Akalın, "Andrea afet. Diğerine güzel demeye" dedi. Akalın'ın kendisi hakkında yaptığı yorumu gören Şevval Şahin ise hem yapılan ankete hem de şarkıcıya tepki gösterdi.
Sert bir dille cevap veren Şevval Şahin, şu ifadeleri kullandı:
"Yıl olmuş 2021 siz hala kadın kıyaslıyorsunuz. Andrea çok güzel ve keşke onun birinciliğinin haberini yapsaydınız böyle boş bir haber olmasaydı. Sonuçta ikimiz de çok ayrı insanlarız ayrı yarışmalarda yer aldık.''