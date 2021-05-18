Şevval Şahin'den Demet Akalın'a olay sözler! 'Seni izleyen çok genç kız var yazık!'

Geçtiğimiz gün 2021 Kainat Güzeli'nin kim olduğu belli oldu. Yazılım mühendisi Andrea Meza, 2021'in kainat güzeli seçildi. Sosyal medyada da çok konuşulan konulardan biri bu oldu. Bir ara 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin ile Andrea Meza'nın güzelliği kıyaslandı.