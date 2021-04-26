Şevval Şahin vücudunun aşağılanmasından bıktı demediğini bırakmadı
Türkiye Güzeli Şevval Şahin, aşırı zayıflığı nedeniyle sürekli eleştirilince sonunda patladı. Şahin, sosyal medyadan isyan etti.
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı Instagram'daki paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Zaman zaman Instagram'da paylaştığı iddialı pozları nedeniyle magazin gündeminde konuşulan Şahin, bu kez adından başka bir sebeple söz ettirdi.
Instagram'da son paylaşımları boydan olunca Şahin'in vücudu dillere düştü. Binlerce sosyal medya kullanıcısı, ne kadar zayıf olduğuna dair yorumlar yapmaya başladı. Şevval Şahin, son Instagram paylaşımında kahverengi taytı ve siyah deri ceketi ile poz verdi. Türkiye güzeli, yeni fotoğraflarını, "Mükemmel pazar' diyebiliriz" sözleriyle yayımladı.
Takipçileri Şevval Şahin'in bacak boyuna ve zayıflığına takıldı. Kullanıcılar, ünlü modele, "Biraz kilo al, aşırı zayıf görünüyorsun" şeklinde yorumlarda bulundu.
Ardından zayıflığı hakkında yapılan ağır eleştirilere yanıt veren Şevval Şahin, konuyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı, şunları yazdı:
"Hayır, size anormal geldiği için kilo almayacağım. Sizin saçma yorumlarınız ve mesajlarınızdan bir tık bıktım diyebilirim.''