Şevval Şahin vücudunun aşağılanmasından bıktı demediğini bırakmadı

Ardından zayıflığı hakkında yapılan ağır eleştirilere yanıt veren Şevval Şahin, konuyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı, şunları yazdı:

"Hayır, size anormal geldiği için kilo almayacağım. Sizin saçma yorumlarınız ve mesajlarınızdan bir tık bıktım diyebilirim.''