Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral'ın evlilik sorusuna verdiği cevap gündem oldu
2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, geçtiğimiz gün sevgilisi Yiğit Marcus Aral'la görüntülendi. Şahin'in evlilik sorusuna verdiği yanıt ise olay oldu.
Yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü model Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral, Bebek'te görüntülendi. Çıkışta basın mensupları ile sohbet eden Şevval Şahin, Marcus Aral ile ilişkisi hakkında 'Çok güzel gidiyor, her şey yolunda çok şükür' dedi.
Muhabirlerin evlilik sorularına ünlü çiftten Marcus Aral, 'Zaten beraber yaşıyoruz ama çocuk olmadıkça bence evliliğe çok fazla gerek yok. Sonuçta ciddiyiz. Sonuçta ciddiyiz. Kafada anlaştıktan sonra kağıtta bir imzanın önemi yok' yanıtını verdi.
Şevval Şahin de 'Arkadaşlar ben 21 yaşındayım, hayatta öyle şeyler düşünmem şu an' diyerek evlilik düşünmediğini açıkladı.
Sosyal medyada çok zayıf olduğu yönünde eleştiriler alan Şahin, konuyla ilgili, "İstesem de kilo alamıyorum arkadaşlar. Benim bünyem belli, ben kendimi böyle seviyorum. Kilo alma gibi amacım yok" dedi.