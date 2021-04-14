Yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü model Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral, Bebek'te görüntülendi. Çıkışta basın mensupları ile sohbet eden Şevval Şahin, Marcus Aral ile ilişkisi hakkında 'Çok güzel gidiyor, her şey yolunda çok şükür' dedi.