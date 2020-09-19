Şevval Şahin tatile gitti bikinili pozları nefes kesti! 10 kişi korona olunca abartmayın demişti
Düzenledikleri parti ile çoğu kişiye koronaya yakalanmasına sebep olan Türkiye güzeli Şevval Şahin stres atmak için tatile gitti.
Türkiye Güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi Yiğit Marcus Aral geçtiğimiz günlerde verdikleri partilerle olay olmuştu. Partideki insanlara korona bulaşması sonucu Şahin'in yaptığı açıklamalar tepki çekmişti.
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Sosyal medya üzerinden eleştiri yağmuruna tutulan Şahin, konunun çok abartıldığını belirterek kendini savunmuştu. Şahin "Abartıldığı kadar vaka yok, sosyal mesafeli bir parti" demişti.
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Son günlerde tepkilerin odağı olan Miss Turkey 2018 Güzeli Şevval Şahin, “Acil tatile ihtiyacım var” dedi.
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Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral İstanbul'dan Bodrum'a gittiler.
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