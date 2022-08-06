Şevval Şahin son fotoğrafıyla olay oldu, sosyal medyanın diline düştü! Photoshop ile belini...
Tescilli güzellerden Şevval Şahin paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Son fotoğrafında shopu abartan Şahin o fotoğrafıyla sosyal medyanın diline düştü.
Mıss Turkey 2018 Güzellik yarışmasında tacı taktıktan sonra şöhreti yakalayan Şevval Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son paylaştığı fotoğrafta shopun ayarını kaçıran Şahin sosyal medyanın diline düştü. İşte o fotoğraf
Tescilli güzel Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 yarışmasında birincilik elde ettikten sonra şöhreti yakalamıştı.
Her hareketiyle olay yaratmayı başaran Şevval Şahin, özellikle Instagram paylaşımlarıyla ve özel hayatındaki gelişmeler ile gündem olmayı başarıyor.
Sosyal medyada yayınladığı tatil pozlarıyla adından sıkça söz ettiren 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, son fotoğrafıyla alay konusu oldu!