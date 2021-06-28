Şevval Şahin Marcus Aral'ı şikayet etti hakim cezasını kesti!
Şevval Şahin'le yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı oturduğu sandalye ile birlikte denize atan Yiğit Marcus Aral'a eski sevgili şoku... Magazin gündemine damga vuran görüntüler sonrası Şevval Şahin Marcus Aral'ı şikayet etti ve hakkında uzaklaştırma kararı çıkartıldı.
Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin'le yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı yaşadığı polemik sonrası denize attı. Magazin gündemine damga vuran görüntüler sonrası Şevval Şahin'den ilk açıklama geldi. Şahin, "Marcus bana ve kararıma saygı göstermedi. Tehditler de başlayınca onu engellemek zorunda kaldım. Dışarıdan çok komik görünen bu olay unutmayın ki bana yapılan büyük bir psikolojik şiddet" dedi. Gelen son haberlere göre, bugün Yiğit Marcus Aral Anadolu Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Aral'a, Şevval Şahin'a 100 metre yaklaşmaması yönünde uzaklaştırma kararı çıktı.
Şevval Şahin olanları böyle anlattı
Şevval Şahin kendisiyle yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı denize atan eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral hakkında açıklamalarda bulundu.
Şahin, "Öncelikle yaşanan olayın şoku içerisindeyim. Bazı şeyleri netleştirmem gerekiyor. Marcus'la olan ilişkimi haftalar önce Miami'de bitirdim. Aslında bundan çok öncesine dayanan kalp kırıklıklarım da oldu. Ama insanın tabii ki de kopma süreci o kadar kolay olmayabiliyor" dedi.
"Ayrılıktan sonra her şeyin sakin kalması, sorunsuz bir ayrılık olması umuduyla onu arkadaşım olarak görmeye devam ettim" diyen Şahin, "O zamandan beri er gün benimle olan ilişkisine devam etmek istedi. Bana ve kararıma saygı göstermedi. Tehditler de başlayınca onu engellemek zorunda kaldım. Özel hayatımı bu kadar anlatmak benim için gerçekten hiç kolay olmasa da olay maalesef buralara geldi" diye konuştu.