Şevval Şahin, Burak Ateş ile çıkan aşk iddialarına bakın nasıl cevap verdi!
Son olarak sosyal medyada paylaştığı tatil fotoğraflarıyla gündeme bomba gibi düşen manken Şevval Şahin Çağla Şikel'in ünlü bir markanın iş birliği ile hazırlanan koleksiyonunda podyuma çıktı! Adı bir süredir iş insanı Burak Ateş ile anılan Şahin, muhabirlerin konuyla ilgili sorularını cevapladı!
Son olarak Çağla Şikel'in ünlü bir markanın iş birliği ile hazırlanan koleksiyonunda podyuma çıkan, sosyal medyada paylaştığı tatil fotoğraflarıyla gündeme bomba gibi düşen manken Şevval Şahin'in adı bir süredir iş insanı Burak Ateş ile anılıyordu! Şahin, podyum sonrası muhabirlerin konuyla ilgili sorularını cevapladı, samimi açıklamalarda bulundu..
Adı Burak Ateş'le anılıyordu..
Adı bir süredir iş insanı Burak Ateş’le anılan, Çağla Şikel'in ünlü bir markanın iş birliği ile hazırlanan koleksiyonu için podyuma çıkan Şahin, basın mensuplarına aşk iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.
Çağla Şikel ve ünlü markanın koleksiyonu çıktı..
Çağla Şikel ve ünlü bir markanın iş birliği ile hazırlanan koleksiyonu görücüye çıktı. İş, sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimler de yeni koleksiyonu görmek için davette bir araya geldi.
Basın mensuplarının sorularını cevapladı
Gecede podyuma çıkan Şevval Şahin, gece sonu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şahin "Burada olmak çok keyifli." dedi.