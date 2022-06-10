Şevval Şahin, Burak Ateş ile çıkan aşk iddialarına bakın nasıl cevap verdi!

Son olarak Çağla Şikel'in ünlü bir markanın iş birliği ile hazırlanan koleksiyonunda podyuma çıkan, sosyal medyada paylaştığı tatil fotoğraflarıyla gündeme bomba gibi düşen manken Şevval Şahin'in adı bir süredir iş insanı Burak Ateş ile anılıyordu! Şahin, podyum sonrası muhabirlerin konuyla ilgili sorularını cevapladı, samimi açıklamalarda bulundu..