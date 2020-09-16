Şevval Şahin 'abartıldığı kadar vaka yok dedi'! Yaptığı açıklamalar şok etti
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin düzenlediği partiyle ilgili magazin gündemine oturacak bir açıklama yaptı.
Türkiye Güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi Yiğit Marcus Aral geçtiğimiz günlerde verdikleri doğum günü partisiyle olay olmuştu. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler büyük tepki çekmişti.
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Kalabalık arkadaş grubunun katıldığı kutlama sonrası Marcus Aral’ın yaptırdığı corona testi pozitif çıkmış, partiye katılanlar büyük panik yaşamıştı.
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Tüm bu gelişmeler üzerine Şevval Şahin de 21. yaş gününü arkadaş grubuyla kutlayıp sosyal medyadan paylaşınca yeniden okların hedefi oldu.
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Sosyal medya üzerinden eleştiri yağmuruna tutulan Şahin, konunun çok abartıldığını belirterek kendini savundu.
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