Sevtap Özaltun Hekimoğlu'nda bakın hangi rolde oynayacak kadroya girdi

Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı Hekimoğlu, ilgiyle izlenen yapımlardan biri haline geldi. Sıklıkla oyuncu transferleri de senaryoya heyecan kattı. Transferlere bir yenisi de eklendi.