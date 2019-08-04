Şevket Çoruh'tan müjdeli haber ikinci kez baba oluyor eşi Özge Turna kimdir?

Günay Karacaoğlu ile olan evliliğinden Gülenay Çoruh isminde bir kızı bulunan Şevket Çoruh, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor. tv100’de ekrana gelen 'Magazin Hattı' programının haberine göre, Özge Çoruh, 4 aylık hamile ve kız çocuğu bekliyor.