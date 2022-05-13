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Seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim! Aleyna Tilki Demet Akalın birbirine girdi: Dostu hüsrana uğrattı

Seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim! Aleyna Tilki Demet Akalın birbirine girdi: Dostu hüsrana uğrattı

Aleyna Tilki, Demet Akalın'ın kendisine gönderme yapmasını pas geçmedi. Genç şarkıcı Demet Akalın'a yanıt verince ortalık karıştı.

Seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim! Aleyna Tilki Demet Akalın birbirine girdi: Dostu hüsrana uğrattı

Demet Akalın'ın 2017 yılında yayınlanan "Kulüp" adlı şarkısı, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında yeniden gündeme gelmişti. 

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Seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim! Aleyna Tilki Demet Akalın birbirine girdi: Dostu hüsrana uğrattı

Akalın'ın şarkısı eşliğinde Trabzon ve İstanbul'da yapılan kutlamalardaki eğlenceli anlar FIFA'nın Twitter hesabından da paylaşılmıştı.

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Seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim! Aleyna Tilki Demet Akalın birbirine girdi: Dostu hüsrana uğrattı

Demet Akalın, ardından Twitter hesabından bir takipçisine verdiği, "Adamlar beni dünya starı yapacak, şaka mısın?" diyerek Tilki'ye gönderme yapmıştı. 

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Seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim! Aleyna Tilki Demet Akalın birbirine girdi: Dostu hüsrana uğrattı

Akalın "Aleyna duymasın, hayal kuruyor ama ben oturduğum yerden FIFA'dayım. Neymiş; önemli olan don değil, şarkıymış!" yanıtı sosyal medyada çok konuşulmuştu." demişti.

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