Seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim! Aleyna Tilki Demet Akalın birbirine girdi: Dostu hüsrana uğrattı
Aleyna Tilki, Demet Akalın'ın kendisine gönderme yapmasını pas geçmedi. Genç şarkıcı Demet Akalın'a yanıt verince ortalık karıştı.
Demet Akalın'ın 2017 yılında yayınlanan "Kulüp" adlı şarkısı, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında yeniden gündeme gelmişti.
Akalın'ın şarkısı eşliğinde Trabzon ve İstanbul'da yapılan kutlamalardaki eğlenceli anlar FIFA'nın Twitter hesabından da paylaşılmıştı.
Demet Akalın, ardından Twitter hesabından bir takipçisine verdiği, "Adamlar beni dünya starı yapacak, şaka mısın?" diyerek Tilki'ye gönderme yapmıştı.
Akalın "Aleyna duymasın, hayal kuruyor ama ben oturduğum yerden FIFA'dayım. Neymiş; önemli olan don değil, şarkıymış!" yanıtı sosyal medyada çok konuşulmuştu." demişti.