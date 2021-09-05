Sevişme ve çıplak sahne itirafı geldi! 'Korkuyorum' deyip İlk ve Son yıldızı Salih Bademci anlattı

Şimdiye kadar hep yardımcı rollerdeyken bu sene başrollerdesin. Senin için ‘Oh be, sonunda başrolde görüyoruz’ gibi yorumlar yapılmış...

Ben aslında hiç öyle bakmıyorum. Bunu da samimiyetle söylüyorum.



Nasıl bakıyorsun?

Oynadığım dizilerde aldığım rollerle ilgili hep olumlu düşündüm, kendimi şanslı da hissettim. Çünkü canlandırdığım karakterlerin yelpazesi, oyun alanı başrollere nazaran çok daha genişti. Küçük bir aşk hikâyesinin içinde kalmak zorunda

değildim ben. Şimdi aldığım ‘başroller’ de çok alışılagelmiş karakterler değil. Hepsi birbirinden farklı, derinlikli ve tadından yenmez roller.