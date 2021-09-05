Sevişme ve çıplak sahne itirafı geldi! 'Korkuyorum' deyip İlk ve Son yıldızı Salih Bademci anlattı
Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Kiralık Aşk, İstanbullu Gelin ve Kırmızı Oda dizileriyle son yıllarda dikkatleri üzerine çeken Salih Bademci itiraflarıyla olay oldu.
Deniz ve Barış’ın tutku dolu 10 yıllık aşk hikayelerini konu alan İlk ve Son dizisinde Özge Özpirinççi ile başrolü paylaşan 37 yaşındaki Salih Bademci, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye yaptığı açıklamalarla hayranlarını şaşırttı.
Bu senin yılın mı?
Benim yılım olacak gibi bir şey diyemem ama benim için çok şanslı bir sene oldu diyebilirim. ‘İstanbullu Gelin’ sonrası biraz durmuştum. Pandemide çocuğuma vakit ayırdım. O sırada önce ‘Kulüp’ dizisi geldi, sonra ‘İlk ve Son’, ardından ‘Yalancı’. ‘Fanatik’ isimli oyuna da başlamıştık ama pandemi yüzünden durmuştu. Ekim başı gibi yine başlayacağız.
Şimdiye kadar hep yardımcı rollerdeyken bu sene başrollerdesin. Senin için ‘Oh be, sonunda başrolde görüyoruz’ gibi yorumlar yapılmış...
Ben aslında hiç öyle bakmıyorum. Bunu da samimiyetle söylüyorum.
Nasıl bakıyorsun?
Oynadığım dizilerde aldığım rollerle ilgili hep olumlu düşündüm, kendimi şanslı da hissettim. Çünkü canlandırdığım karakterlerin yelpazesi, oyun alanı başrollere nazaran çok daha genişti. Küçük bir aşk hikâyesinin içinde kalmak zorunda
değildim ben. Şimdi aldığım ‘başroller’ de çok alışılagelmiş karakterler değil. Hepsi birbirinden farklı, derinlikli ve tadından yenmez roller.
Yeteneklisin, yakışıklısın, 11 senedir de tanınıyorsun ama jön olmadın. İstemez miydin?
Hayır, jön olmak istemezdim.
Neden?
O başka bir disiplin. Benim için jön ve başrol de başka şeyler. Jön başka şey çağrıştırıyor, beni daraltıyor.