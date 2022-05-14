Sevişme sahnesi itirafı geldi! 2 kez ölümden döndü: Burak Yamantürk'te Özge Özpiriçci açıklaması geldi
Oyuncu Burak Yamantürk, eşi Özge Piriçci ile ilgili sevişme sahnesi itirafında bulundu.
Gain platformunun yeni dizisi Aslında Özgürsün'de rol alan Burak Yamantürk, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.
* İzmitli olduğunu biliyorum... Ama hakkında çok detaylı bilgi yok. Geçmişten başlasak...
Kiraz bağlarımız vardı. Bütün sülale kiraz toplardık. Akşama kadar... Sonra onları satardım. Bir de kocaman bir açık hava tiyatrosu vardı. Yazları hep oraya giderdik. Çocukluğum orada gösteriler izleyerek geçti. Hiç unutmam, ilk izlediğim Film ‘Uçurtmayı Vurmasınlar’dı. Babam ve dedemle sandala biner, balığa çıkardık. Aklıma hep böyle keyifli şeyler geliyor.
* Anne-baban ne iş yapıyordu?
Babam elektrik üzerine çalışıyordu. Emekli oldu ama şimdi bile evde tamir edilmesi gereken bir şey olduğunda o tamir eder.
Bir de çok güzel çizim yapar. Annem ev hanımıydı. Ablamı ve beni büyütürken bir taraftan da babaanneme ve anneanneme baktı. Bunları yaparken bir gün bile of dediğini hatırlamıyorum.
* Sualtı teknolojileri okudun...
Evet. Deniz âşığı bir adamım, dalmayı da çok seviyorum. O yıllarda İzmit’ten İstanbul’a gitmek istiyordum. İstanbul Üniversitesi’nde o bölümü kazandım, zorluk derecesini hiç düşünmeden girdim. Kapkaranlık suyun içinde 20 kiloluk başlıklarla dalıyorsun ve kaynak yapıyorsun. Kar, kış demeden suyun altındasın. İki kere ölüm tehlikesi atlattım.
* Bitirdin mi okulu?
Bitirmek için bir dersim kalmıştı ki Mimar Sinan Üniversitesi’nin modern dans seçmelerine girdim.