Sevişme sahnesi itirafı geldi! 2 kez ölümden döndü: Burak Yamantürk'te Özge Özpiriçci açıklaması geldi

* Sualtı teknolojileri okudun...

Evet. Deniz âşığı bir adamım, dalmayı da çok seviyorum. O yıllarda İzmit’ten İstanbul’a gitmek istiyordum. İstanbul Üniversitesi’nde o bölümü kazandım, zorluk derecesini hiç düşünmeden girdim. Kapkaranlık suyun içinde 20 kiloluk başlıklarla dalıyorsun ve kaynak yapıyorsun. Kar, kış demeden suyun altındasın. İki kere ölüm tehlikesi atlattım.

* Bitirdin mi okulu?

Bitirmek için bir dersim kalmıştı ki Mimar Sinan Üniversitesi’nin modern dans seçmelerine girdim.