"Sevişirken konsantre olamıyorum" diyen takipçisine Cem Yılmaz'dan koparan cevap
Erşan Kuneri dizisi ile son günlerin en çok konuşulan ismi olmayı başaran Cem Yılmaz takipçisine verdiği cevaplar yine yine güldürdü. İşte sevişirken dikkatim dağılıyor abi diyen hayranına verdiği cevap..
Erşan Kuneri'nin yaratıcısı ünlü komedyen Cem Yılmaz, Kafa TV'nin 'Dert Dinleme Servisi' isimli programa konuk oldu. Programda takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Yılmaz, verdiği cevaplarla herkesi güldürdü.
Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği ve kadrosunda Nilperi Şahinkaya, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Zafer Algöz, Bülent Şakrak, Çağlar Çorumlu ve Merve Dizdar gibi isimlerin yer aldığı Erşan Kuneri dizisi biliyorsunuz ki Netflix'te yayınlanmaya başladı.
1984 yapımı Dev Kanı filmindeki bir karakterin tıpatıp Erşan Kuneri'ye benzemesi derken şu günlerde gündemimiz Erşan Kuneri oldu.
Şimdi ise Kafa TV'nin Dert Dinleme Servisi isimli programına konuk olan Cem Yılmaz'ın bir takipçisinden gelen ilginç soruya verdiği yanıt dikkat çekti.