"Sevişirken konsantre olamıyorum" diyen takipçisine Cem Yılmaz'dan koparan cevap

Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği ve kadrosunda Nilperi Şahinkaya, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Zafer Algöz, Bülent Şakrak, Çağlar Çorumlu ve Merve Dizdar gibi isimlerin yer aldığı Erşan Kuneri dizisi biliyorsunuz ki Netflix'te yayınlanmaya başladı.