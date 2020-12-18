Sevindiren haber geldi! Diyarbakır'da vaka sayıları düşmeye başladı

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Yenal Karakoç, kentte ana pandemi hastanesi olarak süreç başından beri görev yürüttüğünü belirterek, "Kısıtlamalar başlamadan önce yoğun bakım doluluk oranlarımız ve servis yatak doluluk oranlarımız ciddi bir şekilde yükselmeye başlamıştı. Yüzde 80-85 bandına kadar gelmişti. Tabi burada en önemli nokta, bu süreçte ne yoğun bakım ne de servis yatak sorunu yaşamadık. Çünkü Diyarbakır'da hem Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi hem de Dicle Üniversitesi ve diğer kamu hastaneleri ile özel hastaneler İl Sağlık Müdürlüğü tarafından planlanmıştı. Süreç boyunca hiç yatak sıkıntısına düşmedik. Hiçbir hastamız bu süreçte bir mağduriyet yaşamadı" diye konuştu.