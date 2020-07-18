Sevinç yarım kaldı Murat Yıldırım ve eşi Imane Elbani'den üzen haber geldi
Show TV ekranlarında yayımlanan Ramo dizisinde başrol oynayan Murat Yıldırım ve Imane Elbani'den iki ay önce müjdeli haber gelmişti, sevinçleri yarım kaldı.
4 sene önce hayatlarını birleştiren Murat Yıldırım ve Imane Elbani, mutlu birlikteliklerini bir bebekle taçlandırmak istemişlerdi. İkili, 2 ay önce müjdeli haberi almıştı. Murat Yıldırım'ın Faslı eşinin 2 aylık hamile olduğu öğrenilmişti.
Murat Yıldırım ve Imane Elbani, bebek müjdesiyle büyük sevinç yaşamıştı. Ancak ne yazık ki bu mutluluk kısa sürdü. Iman Elbani’nin hamileliği sona erdi. Yıldırım, eşini moral bulması için tatile çıkardı.
Öte yandan ikili, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kötü zamanlar yaşamış, bebeklerini anne karnında kaybetmişlerdi. Bu sebeple nazardan da korkan ünlü çift, mutluluklarını yalnızca çevresiyle paylaşmıştı.
Peki, Murat Yıldırım'ın eşi Imane Elbani kimdir?
Aslen Faslı olan Imane Elbani 2008 yılında Fas’ta güzellik yarışmasına katılmış ve yarışmada güzellik kraliçesi seçilmiştir.