Sevilen dizi için final kararı verildi FOX TV'nin de bir dizisi bitiyor
Seyirciyi FOX TV ekranlarına kilitleyen dizilerden bir tanesinin ekran yolculuğu yakın zamanda sona eriyor.
Yaz dizilerinin hazırlıkları sürerken geçtiğimiz sezonlarda başlayan yapımlarda ya sezon finali ya da final bölümü için hazırlıkları yapmaya başladı. Ekran yolculukları sona eren diziler ise bir bir vedalarını açıklıyor. Son haber FOX TV kanalından geldi.
Seyirciyi FOX TV ekranlarına kilitleyen sevilen dizi final kararı aldı. Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Feyyaz Duman ve Gizem Karaca'nın başrollerini paylaştığı Baraj dizisinin final tarihi belli oldu.
Başrollerini Türkan Şoray ile Tarık Akan'ın oynadığı aynı isimli sinema filminden yola çıkılarak çekilen Baraj 39. bölümde final yapacak.
Baraj dizisi: 1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı “Baraj” isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım’ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor.