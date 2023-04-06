Sevil Atasoy'dan 'ayıp' itiraf! Evliydim başka bir erkeğe kaçtım! Sevil Atasoy kimdir eşi ve çocukları...

Babam sevdiğim adamı 'solcu' diye istemedi

Sevil Atasoy, ilk eşini, kızı Selin Atasoy’un da babası olan ikinci eşi Faruk Atasoy uğruna terk ettiğini anlattı: “Babam, ortaokuldan beri flört ettiğim kişiyi (Faruk Atasoy) solcu olduğu için istemedi. ‘Komüniste kız vermem’ dediği için sevdiğim adamla değil, başkasıyla evlendim. Ama sonra Faruk’a geri döndüm ve kızımız oldu. Faruk için de, benim için de o süreç çok zordu."