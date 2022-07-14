Sevgilisiyle öpüştüğü görüntülere eleştiri yağdı! Işın Karaca tehditler savurdu

Geçtiğimiz gün Bodrum'da kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile çıktığı tatilde öpüşürken fotoğrafları ortaya çıkan Işın Karaca, günlerdir eleştiriliyordu. Bu eleştirilere sinirlenen ve sessiz kalmayan Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tehdit yağdırdı. Bakın ünlü şarkıcı neler söyledi...