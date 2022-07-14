Sevgilisiyle öpüştüğü görüntülere eleştiri yağdı! Işın Karaca tehditler savurdu
Geçtiğimiz gün tatilde sevgilİSİ Can Yapıcıoğlu ile öpüşürken görüntüleri ortaya çıkan Işın Karaca, görüntüler çıktığından beri eleştiri yağmuruna tutuluyor. Yapılan yorumlara sinirlenen Işın Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tehditler savurdu. Elinde belgeler olduğunu iddia eden Karaca'nın ne söyledikleri gündeme bomba gibi düştü. ''Bendeki belgeler adam yakar.''
Geçtiğimiz gün Bodrum'da kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile çıktığı tatilde öpüşürken fotoğrafları ortaya çıkan Işın Karaca, günlerdir eleştiriliyordu. Bu eleştirilere sinirlenen ve sessiz kalmayan Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tehdit yağdırdı. Bakın ünlü şarkıcı neler söyledi...
Günlerce konuşulmuştu
Meslektaşı Gülşen'e söylediklerinden dolayı günlerce konuşulan Işın Karaca, kendisinden 19 yaş küçük piyanist sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile Bodrum'da tatil yapıyor.
Tepki gösterdi
Önceki gün sevgilisiyle plajda öpüşürken görüntülendiği için eleştirilerin hedefi olan Karaca, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak tepki gösterdi.
Gözdağı verdi
Öpüştüğü görüntüler için eleştirilen Karaca, paylaşımında kendisini eleştirenlere gözdağı verdi. Kendisini eleştiren sosyal medya hesaplarının para karşılığında tutulduğunu ima eden Karaca: