Sevgilisiyle kucak kucağa paylaşım yapan Duygu Özaslan'ın kalça detayı da olay
Fenomen Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisiyle olay pozlarını Instagram hesabına yükledi. Sevgilisinin elini nereye koyduğu ise kimsenin gözünden kaçmadı.
Youtube'da çektiği makyaj videolarıyla ünlenen Duygu Özaslan, basketbolcu Can Maxim Mutaf'la dolu dizgin bir aşk yaşıyor. Öyle ki bu aşklarını sosyal medya takipçileriyle paylaşmaktan da geri durmuyorlar. Fakat son Instagram gönderileri, herkesi şaşırttı.
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Duygu Özaslan, sosyal medyadan sevgilisiyle paylaştığı pozlar gündeme bomba düştü. Sevgilisinin elini koyduğu yer ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
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Ünlü fenomen Duygu Özaslan, "Hiç kimse paylaştığımız sevgiye sahip olamaz" notuyla basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile yeni pozlar paylaştı.
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Söz konusu pozlarda sevgilisinin elini Özaslan'ın kalçasına koyması herkesin dikkatini çekti.
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