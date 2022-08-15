Sevgilisiyle ayrıldı derken, Acun Ilıcalı'nın o paylaşımı herkesi şok etti! Herkes hikayesine bakıyor
Acun Ilıcalı'nın, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile araları bozulduğu ve ayrıldığı söylendileri vardı. Geçtiğimiz gün Ilıcalı'nın,sahibi olduğu futbol takımı Hull City'nin maçından yaptığı paylaşımlar herkesi şok etti. Ünlü yapımcı, sosyal medya hesabının hikaye kısmından bombayı patlattı.
Acun Ilıcalı bir süredir Ayça Çağla Altunkaya ile ilişki yaşıyordu. Son zamanlarda bu bomba ilişki içinde tartışmalar olduğu ve ayrıldıkları söylentileri gündeme gelmişti. Geçtiğimiz gün Acun Ilıcalı'nın, sosyal medya hesabının hikaye kısmından paylaştığı o fotoğraflar herkesi şaşırttı. Ilıcalı, tüm söylentileri ardında bıraktı...
Yapımcı Acun Ilıcalı'nın yılan hikayesine dönen ilişkisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın Şeyma Subaşı'nın Ilıcalı ve kızının fotoğrafına yaptığı yorum nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti.
Dün Hull City'nin kendi sahasında Norwich City'i ağırladığı maç için İngiltere'ye giden Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar adeta ortalığı karıştırdı.