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Sevgilisiyle ayrıldı derken, Acun Ilıcalı'nın o paylaşımı herkesi şok etti! Herkes hikayesine bakıyor

Sevgilisiyle ayrıldı derken, Acun Ilıcalı'nın o paylaşımı herkesi şok etti! Herkes hikayesine bakıyor

Acun Ilıcalı'nın, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile araları bozulduğu ve ayrıldığı söylendileri vardı. Geçtiğimiz gün Ilıcalı'nın,sahibi olduğu futbol takımı Hull City'nin maçından yaptığı paylaşımlar herkesi şok etti. Ünlü yapımcı, sosyal medya hesabının hikaye kısmından bombayı patlattı.

Sevgilisiyle ayrıldı derken, Acun Ilıcalı'nın o paylaşımı herkesi şok etti! Herkes hikayesine bakıyor

Acun Ilıcalı bir süredir Ayça Çağla Altunkaya ile ilişki yaşıyordu. Son zamanlarda bu bomba ilişki içinde tartışmalar olduğu ve ayrıldıkları söylentileri gündeme gelmişti. Geçtiğimiz gün Acun Ilıcalı'nın, sosyal medya hesabının hikaye kısmından paylaştığı o fotoğraflar herkesi şaşırttı. Ilıcalı, tüm söylentileri ardında bıraktı...

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Sevgilisiyle ayrıldı derken, Acun Ilıcalı'nın o paylaşımı herkesi şok etti! Herkes hikayesine bakıyor

Yapımcı Acun Ilıcalı'nın yılan hikayesine dönen ilişkisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Sevgilisiyle ayrıldı derken, Acun Ilıcalı'nın o paylaşımı herkesi şok etti! Herkes hikayesine bakıyor

Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın Şeyma Subaşı'nın Ilıcalı ve kızının fotoğrafına yaptığı yorum nedeniyle ayrıldığı iddia edilmişti.

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Sevgilisiyle ayrıldı derken, Acun Ilıcalı'nın o paylaşımı herkesi şok etti! Herkes hikayesine bakıyor

Dün Hull City'nin kendi sahasında Norwich City'i ağırladığı maç için İngiltere'ye giden Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar adeta ortalığı karıştırdı.

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