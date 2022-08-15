Sevgilisiyle ayrıldı derken, Acun Ilıcalı'nın o paylaşımı herkesi şok etti! Herkes hikayesine bakıyor

Acun Ilıcalı bir süredir Ayça Çağla Altunkaya ile ilişki yaşıyordu. Son zamanlarda bu bomba ilişki içinde tartışmalar olduğu ve ayrıldıkları söylentileri gündeme gelmişti. Geçtiğimiz gün Acun Ilıcalı'nın, sosyal medya hesabının hikaye kısmından paylaştığı o fotoğraflar herkesi şaşırttı. Ilıcalı, tüm söylentileri ardında bıraktı...