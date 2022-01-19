Sevgilisinin kolunu kıran sanığa tahrik ve iyi hal indirimi

Savcılığa gideceğimi söyleyince boğazımı sıktı

Işıl Dalgıç ise sanığın paranoyaklık seviyesinde kıskanç olduğunu, kendisini daha önce de darbettiğini belirterek şöyle konuştu: "Sosyal medya üzerinden sürekli tehdit ediyordu. Bunun üzerine sanıkla yüz yüze konuşmak istedim, arabamla evinin yakınına gittim, benim arabamda buluştuk. Sanık canı istediği için bana mesaj attığını, tehdit ettiğini ve peşime adam taktığını söyledi. Hatta daha da ileriye gidip, bana sinkaflı sözler sarf etti. Savcılığa gideceğimi söylediğimde boğazımı sıktı ve üzerime çıktı. Bir ara nefessiz kaldım ve çırpındım. Sanığı üzerimden ittirmeye çalıştım, o esnada bileğimden tutup kolumu kıvırınca kolum kırıldı.”

Adli Tıp Kurumu’ndan istenen raporda da Işıl Dalgıç'ın yaralanmasının basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı, saptanan kırığın hayat fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek nitelikte olduğu belirtildi.